إنتشال جثة الغريق المفقود بمجمع مائي بعين الدفلى

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إنتشال جثة الغريق الذي سقط في مجمع مائي بولاية عين الدفلى.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم انتشال الغريق من طرف فرقة غطاسي الحماية المدنية وهو متوفي.

ويعمل الضحية حارس بستان، ويبلغ من العمر 39 سنة، حيث تم إجلاؤه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت قد تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، من أجل حادث سقوط شخص داخل مجمع مائي بالمكان المسمى فرقة أولاد بلقاسم ببلدية عين سلطان.