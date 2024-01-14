إعــــلانات
أخبار الجزائر

إنتشال جثة الغريق المفقود بمجمع مائي بعين الدفلى

بقلم نادية بن طاهر
إنتشال جثة الغريق المفقود بمجمع مائي بعين الدفلى
  • 59
  • 0

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إنتشال جثة الغريق الذي سقط في مجمع مائي بولاية عين الدفلى.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم انتشال الغريق من طرف فرقة غطاسي الحماية المدنية وهو متوفي.

ويعمل الضحية حارس بستان، ويبلغ من العمر 39 سنة، حيث تم إجلاؤه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت قد تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، من أجل حادث سقوط شخص داخل مجمع مائي بالمكان المسمى فرقة أولاد بلقاسم ببلدية عين سلطان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/mejB9
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر