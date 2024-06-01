إنتشال جثة الغريق المفقود في الطارف

تمكن غطاسو الحماية المدنية، من انتشال جثة الغريق المفقود في عرض مياه البحر بشاطئ فرطاسة ببلدية الشط في الطارف.

وتم العثور على جثة الضحية، بعد يومين كاملين من البحث عليه، أين تدخلت عناصر الحماية المدنية مدعمة بفريق من الغطاسين بولايتي الطارف وعنابة.

وجاءت العملية بعد اخطار مصالح الحماية المدنية بوجود غريق مفقود بشاطئ فرطاسة.

هذا وتم تحويل جثة الغريق على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البسباس.

فيما فتحت المصالح الامنية تحقيق أمني معمق لمعرفة حيثيات الحادثة ووفاة الضحية.