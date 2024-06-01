إعــــلانات
أخبار الجزائر

إنتشال جثة الغريق المفقود في الطارف

بقلم هشام قاسمي
إنتشال جثة الغريق المفقود في الطارف
  • 52
  • 0

تمكن غطاسو الحماية المدنية، من انتشال جثة الغريق المفقود في عرض مياه البحر بشاطئ فرطاسة ببلدية الشط في الطارف.

وتم العثور على جثة الضحية، بعد يومين كاملين من البحث عليه، أين تدخلت عناصر الحماية المدنية مدعمة بفريق من الغطاسين بولايتي الطارف وعنابة.

وجاءت العملية بعد اخطار مصالح الحماية المدنية بوجود غريق مفقود بشاطئ فرطاسة.

هذا وتم تحويل جثة الغريق على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البسباس.

فيما فتحت المصالح الامنية تحقيق أمني معمق لمعرفة حيثيات الحادثة ووفاة الضحية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/i7HeT
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر