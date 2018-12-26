إنتشال جثة المرحوم عياش بعد أكثر من أسبوع تحت الأرض
تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم الاربعاء من في من إخراج جثة عياش محجوبي
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"ماتوا غرقا وهم يبكون ويقراون الشهادة".. هي إعترافات أحد الحراڨة الناجين من الغرق المتواجد حاليا بمستشفى أول نوفمبر الجامعي على لسان شقيقه إثر تعرض قاربهم المطاطي…
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خلف حادث مرور وقع عند تقاطع الطريق الولائي رقم 01 و 11 بمشتة اولاد سيدي احمد بلدية عين الخضراء بالمسيلة قتيلين وجريح.
الحادث تمثل في اصطدام…
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لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 64 آخرون بجروح في 105 حادث مرور وقع داخل المناطق الحضرية بولاية النعامة، خلال سنة 2018.
وحسب بيان مديرية أمن الولاية،…
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