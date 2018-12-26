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إنتشال جثة المرحوم عياش بعد أكثر من أسبوع تحت الأرض

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إنتشال جثة المرحوم عياش بعد أكثر من أسبوع تحت الأرض
بقلم م . فيصل
تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم الاربعاء من في  من إخراج جثة عياش محجوبي

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