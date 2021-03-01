إنتشال جثة اليوتيوبير فكرينيو من شاطئ صخري بوهرلن

تمكنت قبل قليل عناصر من الحماية المدنية من انتشال جثة اليوتيوبير بن شنان فكري المعروف باسم فكرينيو من المنطقة الصخرية لشاطئ كافي مورو غرب كاب روسو بوهران.

اين كانت عالقة قبل تحويلها باستعمال قارب مطاطي نصف صلب إلى ميناء وهران ومن ثمة الي مصلحة الطب الشرعي لمستشفى أول نوفمبر الجامعي.

الضحية فكرينيو البالغ من العمر 24 سنة تمكن احد الرياضيين المعروفين بمنطقة كناستال المدعو بلال لاكروبات من العثور على جثته بعد تطوعه للبحث عنه

وذلك مباشرة بعد اختفائه كونه يعرف المنطقة جيدا بمسالكها الوعرة حيث غامر بنفسه بالبحث عنه بمنحدر خطير لم يتمكن احد من الوصول اليه.

في مبادرة شخصية منه اثمرت اليوم صباحا بتحديد مكانه وابلاغ الجهات المعنية عبر فيديو نشره على المباشر بالفايسبوك.

وقد تنقلت بعدها مختلف وحدات الحماية المدنية والدرك الوطني وحراس السواحل إلى عين المكان.

اين تم النزول إلى الشاطئ الصخري صعب المسالك افضت إلى انتشاله بعد ساعات من محاولات الوصول الي المنطقة الصخرية.

علما وللتذكير ان اليوتيوبير فكرينيو كان قد اختفى في ظروف غامضة صباح يوم الأربعاء الماضي.

بينما توجه الي غابة كناستال في حدود الساعة الثامنة والنصف الركض وممارسة الرياضة قبل الابلاغ عن فقدانه قبل العثور على سيارته غير بعيد عن الغابة.