إنتشال جثة ثلاثيني توفي غرقا بسد بابار في خنشلة
تمكنت فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية بخنشلة، اليوم السبت، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، من إنتشال جثة غريق من سد بابار.
وأوضح بيان الحماية المدنية، فإن الضحية، يبلغ من العمر 30 سنة. حيث تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة بخنشلة.
هذا وتوجه مديرية الحماية المدنية لولاية خنشلة، ندائها للشباب إلى عدم المجازفة والسباحة في السدود.
كما توجه ندائها إلى كافة الأولياء بضرورة مراقبة أبنائهم وتحسيسهم بخطورة هذه الأماكن وخطورة السباحة فيها.
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إنتشال جثة عشريني من شاطئ بروك في بومرداس
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببومرداس، بعد منتصف ليلة أمس، لأجل إنتشال جثة غريق، فُقد على مستوى شاطئ بروك غير المحروس ببلدية قورصو في بومرداس.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فالغريق من جنس ذكر ويبلغ من العمر 23 سنة. حيث وُجد متوفي في عين المكان وتم تحويله من طرف إسعافات الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى الثنية.
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الشلف: إنقاذ شابين من الموت غرقا بشاطئ تنس
كما تدخل أمس الجمعة، غطاسو الوحدة البحرية بتنس لأجل إنقاذ شابين تتراوح أعمارهما ما بين 23 و 25 سنة ينحدران من بلدية الشلف.
ويتعلق الأمر بشاب وأخته، حيث تم انقاذهما من الموت غرقا بعد أن حاصرتهما التيارات البحرية خارج منطقة الشاطئ المركزي لمدينة تنس.
حيث تم إسعافهما و إخراجهما بسلام قبل إجلائهما على جناح السرعة إلى مستشفى زيغود يوسف للإطمىنان على صحتهما.
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