إنتشال جثة ثلاثيني توفي غرقا بسد بابار في خنشلة

تمكنت فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية بخنشلة، اليوم السبت، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، من إنتشال جثة غريق من سد بابار.

وأوضح بيان الحماية المدنية، فإن الضحية، يبلغ من العمر 30 سنة. حيث تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة بخنشلة.

هذا وتوجه مديرية الحماية المدنية لولاية خنشلة، ندائها للشباب إلى عدم المجازفة والسباحة في السدود.

كما توجه ندائها إلى كافة الأولياء بضرورة مراقبة أبنائهم وتحسيسهم بخطورة هذه الأماكن وخطورة السباحة فيها.

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