إنتشال جثة خمسيني من داخل بئر في غليزان
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي أمحمد بن علي في غليزان، صبيحة اليوم الأحد، لأجل إنتشال جثة شخص من داخل بئر.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم إنتشال جثة رجل من جنس ذكر من داخل بئر عمقه حوالي 40 متر. بدوار أصحاب الظهر بلدية مديونة.
ويبلغ الضحية من العمر 50 سنة، وتم نقله إلى مستشفى مازونة، أين وجد متوفي حسب تصريح الطبيب.
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وفي حادث مشابه، تدخلت وحدة الثانوية للحماية المدنية، لدائرة زمورة في غليزان، أمس السبت لأجل انتشال جثتي شخصين متوفين.
وحسب ذات المصالح، وجد الضحيتين، وهما من جنس ذكر داخل بئر على الهواء الطلق بعيد عن السكان يبلغ عمقه حوالي 10 متر. به 1 متر ماء وقطره 1 متر.
الضحيتان يبلغان من العمر 38 سنة، حيث وجد إحداهما بدون اصابات واخر يبلغ من العمر 52 سنة به جرح خفيف على مستوى الرأس.
الضحيتين ينحدران من بلدية زمورة وتوفيا اختناقا جراء استنشاقهم الغاز المنبعث من مضخة الماء المتواجدة داخل البئر.
وبعد تقديم الاسعافات الأولية للضحيتين، من عملية الانعاش القلبي والرئوي، تم نقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات.