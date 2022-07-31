إنتشال جثة خمسيني من داخل بئر في غليزان

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي أمحمد بن علي في غليزان، صبيحة اليوم الأحد، لأجل إنتشال جثة شخص من داخل بئر.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم إنتشال جثة رجل من جنس ذكر من داخل بئر عمقه حوالي 40 متر. بدوار أصحاب الظهر بلدية مديونة.

ويبلغ الضحية من العمر 50 سنة، وتم نقله إلى مستشفى مازونة، أين وجد متوفي حسب تصريح الطبيب.

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