إنتشال جثة رضيعة من حوض مائي فلاحي بالمسيلة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في المسيلة، صباح اليوم الإثنين، بالمكان المسمى قرية ذراع بن رباح ببلدية المسيلة، لأجل سقوط طفلة داخل حوض مائي فلاحي، مما أدى إلى وفاتها.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد وجدت الطفلة متوفية، حيث تم تحويل الضحية من سيارة مدنية إلى سيارة الاسعاف بإتجاه مستشفى الزهراوي.

وسقطت الضحية في حوض مائي فلاحي، محاط بالاتربة بطول وعرض حوالي 25 / 15 متر، وارتفاع حوالي 2 متر، به ماء حوالي 1,5 متر.

للإشارة، تبلغ الضحية من العمر، حوالي سنة ونصف، حسب ذات المصدر.

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