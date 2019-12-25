إنتشال جثة ستيني متعفنة داخل مستودع بالدبيلة في الوادي

إنتشل أعوان الحماية المدنية بوحدة الدبيلة بإقليم ولاية الوادي، اليوم الأربعاء، جثة شيخ في حالة تعفن.

وحسب مصادر محلية، فإن الجثة تعود لشخص يبلغ من العمر 61 سنة.

وقالت المصادر إن الجثة تم العثور عليها في حالة جد متقدمة من التعفن، داخل مستودع بالجهة الشرقية ببلدية الدبيلة.

وأكدت مصادر “النهار أونلاين” أن المتوفي يقطن داخل مستودع قيد الانجاز، ويعمل كاتبا للاستمارات المالية بمركز البريد.

وأظهرت المعاينة الأولية لجثة الضحية أن هذا الأخير فارق الحياة منذ أكثر من 10 أيام.

وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقا في ظروف الوفاة وأسبابها، فيما جرى نقل جثة الضحية للمستشفى لإخضاعها لعملية تشريح.