إنتشال جثة شابة من شاطئ الشعايبية في مستغانم

تدخلت إسعافات الحماية المدنية في مستغانم، بعد تلقي نداء استغاثة، أمس الأربعاء، من أجل عملية بحث وانتشال غريق من جنس أنثى.

وحسب صفحة مديرية الحماية المدنية لمستغان على فايسبوك، كانت الفتاة، محل بحث بعد فقدانها بشاطئ الشعايبية بسبب السباحة في ظروف صعبة نتيجة الامواج و هبوب رياح شرقية، تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/سا.

وكانت عملية البحث من طرف ملازم غطاس، ورئيس وحدة خروبة ورئيس وحدة حاسي ماماش وعونين.

وتم العثور على المتوفية وهي شابة تبلغ من العمر 22 سنة، وتنحدر من ولاية غليزان، حسب ذات المصدر.

ودامت عملية البحث والإنتشال قرابة ساعة واحدة، تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية.

فيما فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.