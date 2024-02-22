إنتشال جثة شاب بسد بوغرارة في تلمسان

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنشال جثة شخص في سد بوغرارة بولاية تلمسان.

وحسب بيان ذات المصالح أنه تم العثور على الشخص المفقود بسد بوغرارة. حيث تم إنتشال جثثه في حدود على الساعة 15سا17د ويتعلق الامر بشاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة.

وللإشارة فقد تدخلت الحماية المدنية على الساعة 13سا00د، من أجل عملية البحث عن مفقود بسد بوغرارة بلدية حمام بوغرارة ودائرة مغنية.

العملية تم تسخير لها 4 غطاسين، وكذا زورق نصف صلب. بالإضافة إلى سيارة إسعاف.