إنتشال جثة شاب غرق بشاطئ كابو روسو بوهران

شهدت ولاية وهران حادثة أليمة اليوم، حيث تمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال جثة شاب غريق من البحر، بعد عملية بحث مكثفة استمرت لأكثر من 14 ساعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، عُثر على الضحية في شاطئ المنطقة الصخرية “كابو روسو”.

وانطلقت عملية البحث عن الغريق مساء أمس على الساعة الثامنة مساءً. بعد تلقي بلاغ عن فقدان شاب في البحر بشاطئ كابو روسو، التابع لبلدية ودائرة بئر الجير.

وقد استنفرت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية كل إمكانياتها للبحث عن الضحية.

وأسفرت الجهود عن العثور على جثة الشاب الذي يبلغ من العمر 22 سنة، اليوم، على الساعة العاشرة صباحاً. وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وتجدد هذه الحادثة التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن السباحة في المناطق الخطرة. خاصة تلك التي لا تخضع لحراسة رسمية، لتجنب وقوع المزيد من حوادث الغرق.