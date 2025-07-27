إنتشال جثة شاب غرق بشاطئ مداغ في وهران

تمكنت فرق الحماية المدنية، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب غريق من البحر، إثر عملية بحث مكثفة، في شاطئ مداغ بولاية وهران.

ووفقًا لبيان لمديرية الحماية المدنية، فقد تدخلت ذات المصالح في حدود الساعة العاشرة صباحًا. من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر بشاطئ مداغ، التابع لبلدية عين الكرمة، في دائرة بوتليليس.

وأسفرت جهود البحث عن انتشال جثة الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 20 سنة. وقد تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وتجدد هذه الحادثة التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن السباحة في المناطق غير المحروسة. لتجنب وقوع المزيد من الضحايا.

وتأتي هذه المأساة لتسلط الضوء مجددًا على خطورة حوادث الغرق التي تعرف تزايدا خلال هذه الفترة.