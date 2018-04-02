إنتشال جثة شاب مغربي في عرض البحر بعين تيموشنت

تمكن حرس السواحل لميناء بوزجار بعين تموشنت اليوم الإثنين من إنتشال جثة شاب من عرض البحر حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وتم العثور على الجثة تطفو على سطح الماء على بعد 6 أميال بحرية شمال غرب ميناء بوزجار، حيث تم نقلها إلى اليابسة.

وتحويلها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية “أحمد مدغري” لعين تموشنت

وقد وجدت الجثة في حالة “غير متعفنة” يرتدي صاحبها صدرية إنقاذ وبحوزته أغراض شخصية تدل على أنه من جنسية أجنبية.

تمثلت في هاتف نقال من نوع أيفون 6 و مبلغ مالي قدره 120 اورو بالاضافة الى320 درهم و خاتم.

من أحد البلدان الحدودية المجاورة يرجح أن يكون من بين المرشحين للهجرة غير شرعية عبر البحر الذين باءت رحلتهم بالفشل.

وتعتبر هذه الجثة الثالثة التي يتم العثور عليها بالساحل التموشنت خلال 72 ساعة الأخيرة بعد تلك التي تم إكتشافها أمس الأحد بالمنطقة الصخرية لجزيرة أبيبباس.

وتلك التي تم إنتشالها السبت المنصرم من المنطقة المسماة “جيدال”الواقعة غير بعيد عن شاطئ السبيعات.