إنتشال جثة شاب من شاطئ الصابلات بمستغانم

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنتشال جثة غريق صباح اليوم السبت، من شاطئ الصابلات-غرب ببلدية مزغران، في مستغانم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، يتعلق الأمر بجثة شاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت يوم 20 جوان 2024 على الساعة الخامسة والنصف، من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 16 غطاس و06 حراس الشواطئ، و06 زوارق مطاطية، و05 زوارق نصف صلبة، وسيارة إسعاف.