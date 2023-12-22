إنتشال جثة شخص بجبل الأزرق بسيدي مخلوف في الأغواط

تنقلت صبيحة اليوم المصالح الامنية للدرك الوطني فرقة البحث والتحري والحماية المدنية الى منطقة جبل الازرق بسيدي مخلوف والسلطات المحلية للبلدية والدائرة على اثر تلقي بلاغ عن وجود جثة شاب بالمنطقة. اين تم انتشال جثة ضحية وتم تحديد هويته والتعرف عليه من طرف احد اقاربه.

وبهذه الفاجعة الاليمة يتقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي و السيد رئيس دائرة سيدي مخلوف اصالة عنهم و نيابة عن ساكنة المدينة بكل التعازي لعائلة الفقيد.