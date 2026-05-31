إنتشال جثة شخص من البحر في تلمسان

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، لأجل انتشال جثة شخص، بالمكان المسمى “عرض البحر هنين”، في تلمسان.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وُجد الضحية، وهو مجهول الهوية، يطفو على سطح مياه البحر.

وتم انتشال الضحية، وتحويله الى القطاع الصحي الجواري بذات المنطقة.

في حين، فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا للوقوف على حيثيات الواقعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور



lass=”yoast-text-mark” />> إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور