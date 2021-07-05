إنتشال جثة شخص من شاطئ مخيم الارهاط بتيبازة

انتشلت مصالح الحماية المدنية في تيبازة، جثة شخص من عرض البحر، بشاطئ مخيم الارهاط.وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في الولاية، فقد تم انتشال جثة الضحية، صبيحة اليوم الإثنين، على الساعة الـ10:50، على على بعد حوالي 1.3 ميل عن الشاطئ المذكور.

وتدخلت لأجل هذه العملية، الوحدة الثانوية للحماية المدنية ڨوراية. وحسب ذات المصالح، فإن الضحية مجهول الهوية، ويتراوح سنه بين 30 و40 سنة، حيث تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ڨوراية.