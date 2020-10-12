إنتشال جثة صياد من عرض البحر في الشلف

تدخلت وحدة الحماية المدنية بتنس في الشلف، بدعم من فرقة الغطس، على الساعة الثانية زوالا من نهار اليوم الإثنين، من انتشال جثة غريق متوفي بعرض البحر.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، وجد الضحية، يطفو فوق سطح الماء، على بعد حوالي 300 م من الشاطئ.

ويبلغ الضحية من العمر 62 سنة، وهو صياد هاوي ينحدر من إحدى بلديات الشلف.

وحسب ذات المصدر، كان الضحية يمارس الصيد بأحد الشواطئ الصخرية بمنطقة التراغنية ببلدية تنس، أين لطمته أمواج البحر.

وتم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.