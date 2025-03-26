إنتشال جثة طفل غرق في حوض مائي بسطيف

لقي طفل مصرعه اليوم الأربعاء، بعدما غرق داخل بركة مائية بدوار المرجة بعين ولمان ولاية سطيف.

وتدخلت قبيل منتصف نهار اليوم على الساعة 11:43 فرق الحماية المدنية لوحدة عين ولمان. بقيادة رئيس الوحدة لحادث سقوط طفل داخل حوض مائي صغير للسقي الفلاحي بدوار المرجة بلدية قصر الأبطال دائرة عين ولمان جنوب سطيف.

وقد تم البحث عن الطفل وانتشاله ميتا من طرف والده قبل وصول النجدات. بعد ملاحظته وجود حذائه كان يطفو على سطح ماء الحوض. وبلغ الضحية من العمر 5سنوات. حيث أن الحفرة ترابية بطول وعرض 6م/ 3م وعمق 2م.

وتم نقل الطفل إلى مصلحة حفظ الجثث بعد إنهاء المصالح المعنية. لإجراءات التحقيق الميداني في ظروف هذا الحادث الأليم.

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