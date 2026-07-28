إنتشال جثة طفل غريق من شاطئ عين طاية بالعاصمة

تبعا لعملية البحث عن غريق مفقود في البحر بولاية الجزائر، فقد تمكنت مصالح الحماية من إنتشال جثة الطفل الغريق صبيحة اليوم الثلاثاء.

وتم إنتشال جثة طفل على الساعة 08سا00د يبلغ من العمر 06 سنوات. بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

للغشارة، فقد تدخلت ذات المصالح أمس على الساعة 18سا00د لأجل البحث عن طفل غريق مفقود في البحر ، بشاطئ سيركوف بلدية عين طاية دائرة الرويبة. حيث سخّرت 07 غطاسين و 02 عونيين موسميين، زورق نصف صلب، و سيارة إسعاف.