إنتشال جثة طفل قاصر من بركة مائية بخميس مليانة

لقي طفل مصرعه اليوم الأربعاء، غرقا داخل بركة مائية بولاية عين الدفلى.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية ممثلة في وحدة خميس مليانة مدعمة بفرقة الغطس من الوحدة الرئيسية هذا اليوم في حدود الساعة 14ساو10دقيقة. لأجل انتشال طفل متوفي من داخل بركة في مجرى واد الشلف بحي عاجة بلدية خميس مليانة. يبلغ من العمر 16 سنة.

البركة بطول 15 مترا و عرض حوالي 3 أمتار منسوب المياه بها حوالي 03 أمتار، تقع في مجرى واد الشلف. حيث تم انتشال الضحية وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.