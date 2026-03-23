إنتشال جثة طفل قاصر من مجمع مائي وإنقاذ آخر بباتنة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة اليوم الإثنين، من إنتشال جثة طفل قاصر وإنقاذ آخر من مجمع مائي.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية تازولت منتصف نهار اليوم مدعمة بفرقة الغطاسين من أجل انتشال جثة طفل حوالي 15 سنة من داخل نجمع مائي خاص بالسقي الفلاحي لالمان النسمة الدوافس. كما تم تحويل طفل ثان له حالة صدمة كان رفقة الضحية إلى المستشفى الجامعي.

