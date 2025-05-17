إنتشال جثة طفل مفقود من داخل سد في عين الدفلى

عثرت مصالح الحماية المدنية، على طفل مفقود، وهو متوفي غرقا بسد سيدي محمد طيبة بواد الحد ببلدية عريب في عين الدفلى.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم تلقي بلاغ باختفاء طفل، ليلة أمس، على الساعة الواحدة ليلاً.

لتنطلق عملية بحث واسعة من خلال تسخير مختلف الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة. وتسخير الفرقة المتخصصة منها الفرقة السينو تقنية وفرقة العكس وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة.

وكللت هذه الجهود، في العثور على الطفل، وهو متوفي غرقا، بسد سيدي محمد طيبة بواد الحد.

والضحية طفل من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 13سنة، حيث تم انتشاله من طرف فرقة الغطس. ونقل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى.