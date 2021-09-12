إنتشال جثة طفل من بركة مائية في تيارت

تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في تيارت، أمس السبت، الأحد، لأجل إنتشال جثة غريق يبلغ من العمر 13 سنة، من بركة مائية بالمكان المسمى منطقة العمايم، في بلدية تاڨدمت.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم نقل الضحية من طرف ذات المصالح إلى مستشفى يوسف دمرجي.

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