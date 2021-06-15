إنتشال جثة عشريني من سد وادي الشارف في سوق أهراس

تمكنت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر بوحوش في سوق أهراس، مساء أمس الإثنين، من إنتشال جثة غريق.وتم إنتشال جثة الضحية، من سد وادي الشارف بالمكان المسمى مشتة المبعوجة ببلدية بئر بوحوش.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فإن الضحية والذي يدعى “ل.ح”، من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 21 سنة.وتم إنتشال الضحية، من طرف أعوان الحماية المدنية.وتحويل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى هواري بومدين بسدراتة.

هذا وتجدد مديرية الحماية المدنية، التحذير بتفادي السباحة في السدود و الأودية والمجمعات المائية، والتي تعتبر أماكن ممنوعة للسباحة لما تشكله من خطورة على حياة الأشخاص، حسب ذات البيان.