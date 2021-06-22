إنتشال جثة غريق بشاطئ العين بعين تموشنت

انتشلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية لسيدي بن عدة عشية اليوم جثة توفي غرقا بشاطئ العين المتاخم لشاطئ الهلال ببلدية سيدي بن عدة بولاية عين تموشنت. وحسب ذات المصالح الضحيةيبلغ من العمر 14 سنة.

وأضافت ذات المصادر ان الضحية ينحذر من عاصمة الولاية توفي للشاطىء المذكور رفقة أصدقائه من اجل السباحة. قبل أن يتعرض للغرق و يتم انتشاله ونقله إلى استعجالات “احمد مدغري” أين تبين انه متوفي.

هذا وتعد حالة الغرق هاته الثالثة من نوعها في ظرف اقل من 3 أسابيع وقبيل الإعلان عن افتتاح موسم الاصطياف. بعدما شهد الأسبوع الأول من شهر جوان وفاة خمسيني بشاطئ “رشقون 02”. بالإضافة إلى وفاة آخر يبلغ من العمر 17 سنة نهاية الأسبوع الفارط بشاطئ تارقة.