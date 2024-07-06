إنتشال جثة غريق بشاطئ  المنطقة الصخرية جوني في وهران

تمكنت مصالح الحماية من إنتشال جثة غريق في البحر على مستوى شاطئ المنطقة الصخرية جوني بولاية وهران.

وحسب بيان ذات المصالح انطلقت عملية البحث عن الغريق يوم أمس على مستوى شاطئ المنطقة الصخرية جوني(شاطئ ممنوع للسباحة).

ليتم إنتشال جثة الغريق في حدود الساعة 18سا00د، وهوشاب يبلغ من العمر 17 سنة. وتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى 01 نوفمبر.

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