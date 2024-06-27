إنتشال جثة غريق بشاطئ تيبازة

تمكنت مصالح الحماية المدنية وبعد عملية البحث عن مفقود في البحر بولاية تيبازة من إنتشال جثته صبيحة اليوم الخميس.

وتم إنتشال جثة الغريق المفقود اليوم الخميس على الساعة 06 سا و19د وهو من جنس ذكر يبلغ من العمر 20 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

للإشارة فقد تدخلت ذات المصالح أمس على الساعة 19سا20د. من أجل البحث عن شخص مفقود في المنطقة الصخرية لشاطئ حي خشني “شاطئ ممنوع للسباحة” ببلدية و دائرة تيبازة.

العملية سخرت لها الحماية المدنية 08 غطاسين، زوارق مطاطية، زوارق نصف صلبة، سيارة إسعاف.