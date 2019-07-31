إنتشال جثة غريق بشاطئ في جيجل

تمكن قبل قليل عناصر الحماية المدنية التابعين لوحدة بلغيموز بالتنسيق مع حراس الشواطىء على مستوى بلدية خيري وادي العجول

أو بني بلعيد في جيجل من إنتشال جثة لشخص مجهول الهوية، وحسب مصادر النهار، فإن جثة الضحية ظهرت فجأة فوق سطح مياه عرض البحر

ما تسبب في إنتشار سريع لخبر غرق قارب يعمل على نقل العائلات من وإلى منطقة الرميلة عبر مياه البحر وهو مازاد من تخوف وقلق المصطافين

قبل تدخل عناصر الحماية المدنية والتنقل إلى النقطة التي لا يمكن تحديدها بالعين المجردة ليتبين فيما بعد أنها جثة لشخص

تم إنتشالها و تحويلها إلى المستشفى في وقت شرعت فيه المصالح الأمنية في فتح تحقيق لمعرفة هوية صاحب الحثة.