إنتشال جثة غريق بشاطئ واد داس ببجاية والبحث عن مفقود آخر

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، من انتشال جثة غريق من شاطئ واد داس فيما لا يزال البحث جارِ عن مفقود آخر.

وتم انتشال الضحية الأولى متوفى مساء اليوم على الساعة 14سا و25د. من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بجاية.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت على الساعة 10سا و56د، لأجل البحث عن غريقين مفقودين في البحر. بالشاطئ غير محروس واد داس، بلدية توجة ودائرة القصر. كما أن العملية متواصلة للبحث عن الغريق الآخر.

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