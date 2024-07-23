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إنتشال جثة غريق مفقود في البحر بعنابة

بقلم نادية بن طاهر
إنتشال جثة غريق مفقود في البحر بعنابة
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قامت مصالح الحماية المدنية، بإنتشال جثة غريق من البحر، على الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فالضحية من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 25 سنة. وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

وتدخلت ذات المصالح، يوم أمس على الساعة 20سا و57 دقيقة، من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر بشاطئ جنان الباي ببلدية سرايدي بعنابة.

وسخرت مصالحنا لهذه العملية، 06 غطاسين، وزورق مطاطي، وسيارة إسعاف.

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