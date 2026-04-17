إنتشال جثة غريق من البحر في تيزي وزو

انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، جثة الضحية الثانية المفقودة في البحر، وذلك استكمالاً لعمليات البحث التي انطلقت منذ يوم أمس بمنطقة “الصخرة 40” في بلدية مزرانة التابعة لدائرة تقزيرت.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم أمس الخميس، حيث تدخلت الإسعافات في حدود الساعة 15:50 زوالاً للبحث عن غريقين مفقودين.

وقد أسفرت العملية اليوم عن انتشال الضحية الثانية، وهو شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة. حيث تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

ولإنجاح هذه العملية، سخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هامة تمثلت في 19 غطاساً. وشاحنتي إنقاذ، زورقين نصف صلب، بالإضافة إلى سيارة إسعاف.