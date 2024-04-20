إنتشال جثة غريق من بركة مائية في المغير

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية المغير من إنتشال جثة غريق من بركة بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية البرقجية بالمغير.

وحسب بيان ذات المصالح تدخلت على الساعة 14 و 55 دقيقة ، بحضور الدرك الوطني وبدعم من 4 غطاسين من ولايتي بسكرة والوادي لأجل إنتشال جثة غريق يبلغ من العمر 21 سنة من بركة بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية البرقجية.

ليتم إنتشال الجثة من على عمق حوالي 11 م من طرف غطاسين تابعين للحماية المدنية بسكرة. وتم نقل و تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المغير .

العملية تمت تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية المغير المقدم رزقي بولبيار.