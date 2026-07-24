إنتشال جثة غريق من حوض للسقي ببومرداس

توفي رجل يبلغ من العمر 42 سنة غرقاً داخل حوض لسقي المزروعات، صباح اليوم، بمنطقة سيدي سالم ببلدية ودائرة خميس الخشنة التابعة لولاية بومرداس.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة العاشرة صباحاً. عقب تلقي بلاغ يتعلق بوجود غريق داخل الحوض المائي.

وباشرت فرق البحث والإنقاذ عملية الانتشال فور وصولها إلى الموقع.

وقامت إسعافات الحماية المدنية بنقل جثمان الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

ولإنجاح هذه العملية، سخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية تمثلت في 4 غطاسين، شاحنة إنقاذ واحدة ، وسيارة إسعاف.