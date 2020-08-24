إنتشال جثة غريق من شاطئ الرمال الذهبية في الطارف

تمكن غطاسي الحماية المدنية لولاية الطارف، من إنتشال جثة غريق يبلغ من العمر 31 سنة، والذي ينحدر من ولاية قالمة، بشاطئ الرمال الذهبية.

وحسب خلية الإعلام والإتصال لمديرية الحماية المدنية بالطارف، كان البحر هائج مما ساهم في صعوبة مأمورية الغطاسين لإنتشال الضحية والذي تم تحويله إلى مستشفى القالة.

وخصصت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، سيارة إسعاف وسيارة ربط و5 أعوان و3 غطاسين.

ويعتبر هذا الغريق الأول هذه السنة، بعد قرار الفتح التدريجي للشواطئ بولاية الطارف.

ودعت المديرية، جميع المواطنين، توخي الحيطة والحذر.