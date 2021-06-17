إنتشال جثة غريق من شاطئ الصخرة المفتتة ببومرداس

تم إنتشال جثة غريق، اليوم الخميس، من طرف الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية بومرداس، على مستوى شاطئ الصخرة المفتتة ببومرداس.وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم نقل الضحية وهو من جنس ذكر، ويبلغ من العمر حوالي 44 سنة، إلى مصلحة الاستعجالات ببومرداس.

ووجهت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، ندائها الوقائي لكافة المواطنين والمواطنات بعدم التوافد على الشواطىء في هذه الفترة.وهذا راجع لعدم توفر مراكز الحراسة الخاصة بالحماية المدنية، حيث لم يعلم عن إفتتاح موسم الاصطياف بعد.