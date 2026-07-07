إنتشال جثة غريق من شاطئ سيدي العجال بمستغانم

تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال جثة شخص غريق بشاطئ سيدي العجال ولاية مستغانم.

و تبعا لعملية البحث عن شخص غريق في البحر بشاطئ سيدي العجال، بلدية خضرة، ولاية مستغانم. تم إنتشال جثة الغريق صباح اليوم 07 جويلية على الساعة 07سا50د. حيث أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثت بالمستشفى المحلي.

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