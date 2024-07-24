إنتشال جثة غريق من شاطئ مرسى الحجاج بوهران

تمكنت مصالح الحماية المدنية وفرقة الغطاسين من إنتشال جثة غريق بعد البحث عليه بشاطئ مرسى الحجاج بوهران.

وتم انتشال جثة الغريق على الساعة 08 سا 25د من جنس ذكر يبلغ من العمر 25 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن.

للإشارة فقد كانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 06 سا 05د ، من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر بشاطئ الكبير مرسى الحجاج “مسموح للسباحة-خارج أوقات العمل” بلدية و دائرة وهران.