إنتشال جثة غريق ونجاة آخر كانا على متن قارب صيد بشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة المرسى صبيحة هذا اليوم في حدود الساعة الثامنة، من أجل انتشال غريق بعد انقلاب قارب للصيد كان على متنه شخصان بمنطقة حجرة ناجي بلدية المرسى.

الضحية البالغ من العمر 40 سنة لفظته أمواج البحر على الشاطئ الصخري تم تقديم له الإسعافات الأولية في عين المكان لكنه توفي، في حين نجا الصياد الهاوي الثاني من أمواج البحر الذي كان هائجا خلال هذا اليوم.

مصالح الحماية المدنية قامت بتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس .