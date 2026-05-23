إعــــلانات
أخبار الجزائر

إنتشال جثة غطاس من شاطئ أفتيس في جيجل

بقلم نادية بن طاهر
إنتشال جثة غطاس من شاطئ أفتيس في جيجل
  • 58
  • 0

تمكنت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بأفتيس في جيجل، زوال اليوم السبت، من إجلاء جثة شخص، من منطقة لحويطة بشاطئ أفتيس، ببلدية العوانة في جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فالضحية من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 58 سنة، وتم العثور عليه وهو بلباس الغطس.

وبعد إتخاذ الإجراءات اللازمة، سيتم نقل الجثة إلى المركز الصحي بالعوانة.
»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/BLfk5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر