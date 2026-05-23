إنتشال جثة غطاس من شاطئ أفتيس في جيجل

تمكنت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بأفتيس في جيجل، زوال اليوم السبت، من إجلاء جثة شخص، من منطقة لحويطة بشاطئ أفتيس، ببلدية العوانة في جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فالضحية من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 58 سنة، وتم العثور عليه وهو بلباس الغطس.

وبعد إتخاذ الإجراءات اللازمة، سيتم نقل الجثة إلى المركز الصحي بالعوانة.

