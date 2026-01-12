إنتشال جثة فتاة من بركة مائية بسكيكدة

تمكنت وحدات الحماية المدنية اليوم الإثنين، من انتشال جثة شخص من بركة مائية بولاية سكيكدة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 12سا 58د من أجل انتشال جثـة إمرأة. في بركة مائية بالمكان المسمى منطقة الصحاروة ، ببلدية بين الويدان دائرة تمالوس.

الضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 19 سنة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي

