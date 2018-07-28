إنتشال جثة كهل من داخل بئر في البيض  

إنتشلت مصالح الحماية المدنية جثة كهل ميتا داخل بئر ببلدية سيدي طيفور ولاية البيض.

وحسب ذات مصالح فقد دخلت في حدود الساعة الثانية عشر زوالا بمنطقة “بئر جرابعة”، التابعة لبلدية سيدي طيفور.

حيث تم إنتشال جثة شخص والبالغ من العمر56 سنة والمنحدرمن بلدية بوعلام داخل ببئرعمقه 25 مترا مخصصة للسقي الفلاحي.

وقد كان المعني قد اختفى عن الأنظار صباح اليوم، أين تم الإبلاغ عن فقدانه من طرف عائلته.

أين أسفرت عمليات البحث على العثورعليه متيتا داخل البئر، وقد تم بتحويل جثة المعني نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة بوعلام.

فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الحادثة.