إنتشال جثة مجهولة الهوية بشواطئ بوهارون في تيبازة

تمكن قوات حرس السواحل اليوم من إنتشال جثة شخص مجهولة الهوية بعرض شواطئ بوهارون في تيبازة.

وحسب ذات المصدر ، الضحية من جنس ذكر يتراوح سنه ما بين 30 و40 سنة، تم العثور عليه بعرض شواطئ بوهارون في حالة متعفنة نوعا ما.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقلها إلى مستشفى القليعة أين وضعت بمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية

كما سيتم عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ومحاولة التعرف على هويتها، في إطارالتحقيق القضائي الذي باشرته المصالح الامنية .

وكانت ولاية تيبازة قد سجلت إنتشال خمسة جثث منهم إمرأة منذ شهر فيفري بكل من سواحل مسلمون وقوراية وتيبازة وبوهارن.