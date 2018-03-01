إنتشال جثة مجهولة الهوية بعرض ساحل قوراية بتيبازة

إنتشل حرس السواحل مساء أمس الأربعاء بعرض ساحل قوراية بتيبازة، جثة شخص مجهولة الهوية.

و يتعلق الأمر بجثة رجل أسمر البشرة في العقد الرابع، حيث وجد في حالة متقدمة من التعفن.

فقد إنتشلتها فرقة من قوات حرس الشواطئ على بعد 10 أميال بحرية شرقي سواحل قوراية، بعد تلقيهم لبلاغ من قبل مجموعة من الصيادين.

و نقل عناصر الحماية المدنية الجثة إلى مستشفى سيدي غيلاس، أين وضعت على مستوى مصلحة حفظ الجثث.

و هذا قبل عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة في إطارالتحقيق القضائي الذي باشرته مصالح الدرك الوطني.