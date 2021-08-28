إنتشال جثة مراهق من سد عين الزاوية في تيزي وزو

اهتزت منطقة ذراع الميزان ظهيرة يوم امس الجمعة،على وقع مصرع شاب بالغ من العمر 17 عاما ، غرق في سد عين الزاوية اين كان رفقة اصدقاءه يسبحون في مياه السد.

وتدخلت مباشرة فرقة الغواصين للحماية المدنية بالتعاون مع وحدة الحماية المدنية لذراع الميزان للبحث عن الغريق لكن بدون جدوى.

وبعد حلول الظلام توقفت عملية البحث لتواصل عملها في وقت مبكر من صبيحة اليوم مدعمة بفرقة الغواصين بوحدة الحماية المدنية لتيقزيرت لتسفر عملية تمشيط سد عين الزاوية على العثور على جثة الشاب وانتشالها و تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث.

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