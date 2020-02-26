إنتشال جثتين لحراڨة بسواحل مدينة بنزرت التونسية

تنقل اهالي الحراڨة المفقودين بڨالمة الى تونس وبالتحديد الى بنزرت للتأكد من هوية جثثين لفظهما أمواج البحر خلال الساعات المنصرمة.

وحسب مصادرالنهاراونلاين فقد تم تحويل الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي لحبيب بوقطفة.

وحسب المصادر داتها التي اوردت الخبر، فان انطلاق اهالي الحراقة المفقودين الـ 18 والدين خرجوا من شاطئ شطايبي غرب عنابة قبل 11 يوما.

وهذا على متن قارب صيد تقليدي الصنع، جاء بعد ورود اخبار الى اهالي الحراقة بلفظ امواج البحر لجثثي حراقة يفترض ان يكونا لحراقة جزائريين.

وتبقى عائلات الحراقة القالمية المفقودين ، والدين لم يظهر بخصوصهم أي جديد، تتطلع الى أخبار سارة عن مصير ابنائها الدي يبقى مجهول الى غاية كتابة هده الاسطر .