إنتشال جثتين لغريقين بشاطئ السبيعات بعين تموشنت

سجلت مصالح الحماية المدنية عشية اليوم الجمعة وفاة غريقان بأحد الشواطئ الصخرية الممنوعة من السباحة بشاطئ السبيعات بعين تموشنت، حيث علمت “النهار” أن الضحيتان تنحدران من ولاية تيارت احدهما طبيب متخرج مؤخرا يبلغ من العمر 29 سنة.

في حين يبلغ صديقه الذي يشغل منصب ممرض بأحد العيادات بولاية تيارت من العمر 27 سنة. تم نقلهما من طرف عناصر الحماية المدنية إلى استعجالات العامرية أين تبين أنهما متوفيان.

هذا وتضاف حالات الغرق هاته إلى أربعة وافيات أخرى تم تسجيلهما خلال شهر جوان الفارط بمختلف شواطئ الولاية. ليرتفع بذلك عدد الغرقى في ظرف شهرين إلى 06 وافيات.

وللإشارة فقد دعت ذات المصادر، إلى عدم المغامرة في الشواطئ الصخرية التي عادة ما تستهوي فئة الشباب بالنظر لخطورة السباحة فيها. حيث تسجل سواحل ولاية عين تموشنت خلال موسم أطياف النسبة الكبيرة من الغرقى بالشواطئ الصخرية خصوصا خلال فترات اضرطراب حالة البحر.

كمال بوعزة