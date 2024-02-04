إنتشال جثتي صيادين بالشلف

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنتشال جثة شخصين بالميناء التجاري لولاية الشلف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة الثالثة صباحا بالميناء التجاري من أجل نقل جثتين. تم إنتشالهما على بعد 3 مايل شمال مساعدية من طرف حرس السواحل تنس.

كما أن الجثتين من جنس ذكر تتراوح أعمارهما بين 49 و 65سنة تقريبا. وتم نقلهما الى مستشفى زيغود يوسف بمصلحة حفظ الجثث.

وبناء على المعلومات الأولية المتحصل عليها من طرف حراس السواحل. فقد قام 3 أشخاص بالخروج للصيد على الساعة 11 سا صباحا على متن قارب نزهة من ميناء الصيد المرسى. حيث أن القارب غرق على الساعة 16سا مساءا. وعثر على أحدهم على قيد الحياة من قبل قارب sardinier “سردين مدينة” يبلغ من العمر 49 سنة الساكن بالمرسى. تم اسعافه واجلاؤه الى عيادة المرسى. أما الشخصين الباقيين تم انتشال جثتيهما اللذان ينحدران من المرسى و الجزائر.