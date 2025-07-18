إنتشال جثتي غريقين ببجاية وسكيكدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الجمعة، من أجل انتشال غريق في البحر بالمكان المسمى تالة خالد بشاطئ واد زيتونة، في بجاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فالضحية من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 23 سنة. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، من أجل انتشال غريق في البحر، بشاطئ واد القط، ببلدية سكيكدة.

وحسب ذات المصالح، الضحية من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 19 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.