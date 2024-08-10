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أخبار الجزائر

إنتشال جثتي غريقين ببجاية وعنابة

بقلم نادية بن طاهر
إنتشال جثتي غريقين ببجاية وعنابة
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تم إنتشال جثة الغريق الذي فقد صباح اليوم السبت، بشاطئ واد تبلوت ببلدية أوقاس في بجاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، يتعلق الأمر بشخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 17 سنة. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم السبت، من أجل إنتشال جثة غريق في البحر بشاطئ ازرود “ممنوع السباحة”، ببلدية الطاهير في عنابة.

وتم إنتشال جثة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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